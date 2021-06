Ikea w Niemczech bywa tańsza niż w Polsce. Sprawdziliśmy katalogi

Przeciętna płaca w Niemczech to ok. 3,9 tys. euro brutto (17,7 tys. zł). W Polsce - 5929 zł, czyli w przeliczeniu na euro zaledwie 1,3 tys. Mimo tych ciągle bardzo dużych dysproporcji to często Niemcy kupują tańsze artykuły. Dotyczy to znanych sieci drogeryjnych, ale i ceny nad niemieckim Bałtykiem