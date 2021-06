Zdegradowana prokurator miała dość nacisków i poszła do sądu. Precedensowy wyrok

Nie można z dnia na dzień zdegradować prokuratora - uznał Sąd Najwyższy. To zwycięstwo prokurator Agnieszki Łosickiej z Lublina, którą w 2018 roku z dnia na dzień delegowano z Prokuratury Regionalnej do okręgówki. To decyzja precedensowa - ważna także dla innych prokuratorów.