Kaczyński nakazał utrącić Lidię Staroń. I to rękami najwierniejszych,...

To Jarosław Kaczyński nakazał swoim zaufanym senatorkom - Dorocie Czudowskiej i Janinie Sagatowskiej - by nie dopuściły do wyboru Lidii Staroń na RPO przez Senat. - One są tak oddane Kaczyńskiemu, że nie ośmielają się oddychać bez zgody swojego prezesa - mówi jeden z ważnych polityków...