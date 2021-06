Jak Sewilla stała się miastem rowerzystów

Hiszpańskie miasto zaprojektowała i wybudowało zintegrowaną, 50 milową sieć dróg rowerowych w okresie dwóch lat. Kosztowało to 5 tysięcy miejsc parkingowych i 32 miliony dolarów. Doprowadziło to do transformacji społeczeństwa i zwiększyło 11-krotnie liczbę podróży rowerami w cztery lata. [ENG]