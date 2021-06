Izraelscy tajniacy przebrani za Palestyńczyków sieją terror wśród demonstrantów

13l. chłopiec wracał z pogrzebu gdy porwało go 5 mężczyzn. Wepchnęli do auta, związali oczy, bili, grozili śmiercią przystawiając do głowy lufę karabinu. Zakrwawionego dostarczyli na posterunek. Nie byli to pospolici przestępcy, lecz agenci Musta'ribeen, brygady złożonej z Żydów którzy udają Arabów