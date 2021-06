Podziały społeczne i jakość debaty publicznej

...to najbardziej unikany przez ludzi temat jaki znam. A moim zdaniem jest najważniejszy. Żeby do czegokolwiek dojść, czy to zgoda, czy kompromis, wpierw musimy w ogóle potrafić się ze sobą dogadać, prawda? Dostrzegam, że ta umiejętność nam umyka. Oto moje spostrzeżenia. Zapraszam do dyskusji.