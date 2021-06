Dlaczego wybuch atomowy wygląda na początku tak dziwnie?

Wybuch bomby podczas testów Tumbler-Snapper w 1952 roku. Zdjęcie zrobione około 1/1000 sekundy od rozpoczęcia reakcji. To coś, co wygląda jak dziurawa ameba pod mikroskopem albo dziwna meduza, to wybuch bomby atomowej uchwycony w milisekundę po rozpoczęciu detonacji.