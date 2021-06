Więcej mundurowych odchodzi z policji, niż do niej wstępuje

Do 1 czerwca 2020 roku, do służby w policji przyjęto prawie 2,4 tys. funkcjonariuszy. To – biorąc pod uwagę przyjęcia w analogicznym okresie z roku ubiegłego – liczba zauważalnie wyższa, choć trzeba pamiętać, że pierwsze półrocze 2020 roku to czas, kiedy naborów prawie nie prowadzono.