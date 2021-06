Rodzina na swoim: jak mąż prezes sądu z nominacji Ziobry dostał od KRS awans

To zaskakująca nominacja do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który rangą równy jest Sądowi Najwyższemu. Nominacja do NSA powinna być ukoronowaniem prawniczej kariery. Gorzowski adwokat Jacek Milczarek nie ma jednak długoletniego doświadczenia w sądzeniu. Nie piął się też po kolejnych szczeblach…