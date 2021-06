25 proc. skok liczby zabójstw w USA. Biden ogłasza plan walki z przestępczością

Prezydent USA Joe Biden przedstawił swoje pomysły na walkę z rosnącą falą zabójstw, a tych w 2020 r. było 25% więcej niż rok wcześniej. Chce zaostrzenia warunków dostępu do broni, ale i większych funduszy dla policji, co może rozczarować aktywistów nawołujących do zmniejszenia jej finansowania.