Gazeta Prawna: Żydowski prawniczy Specnaz z USA już w drodze do Polski

Do Polski przyjedzie spec-delegacja z USA. Gazeta Prawna podała, że po publikacji, w której opisano list chargé d’affairs Bixa Aliu do marszałek Sejmu, dyplomaci USA próbowali dotrzeć również do szefa komisji ustawodawczej posła PO Arkadiusza Myrchy. Chcieli go przekonywać do tez zawartych w liście.