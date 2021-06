Zaginął Szczepan Mikulski

Komenda Powiatowa Policji w Bochni, prowadzi poszukiwania zaginionego mężczyzny, 29 letniego Szczepana Mikluskiego, mieszkańca Nowego Wiśnicza. Do zaginięcia doszło w Dąbrowie Górniczej. Mężczyzna ostatni raz widziany był wczoraj około godziny 11:50 i do chwili obecnej nie powrócił do miejsca...