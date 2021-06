Sztab Bidena naciskał, a nawet błagał Facebooka, by cenzurować Donalda Trumpa

Ujawnione maile pokazują, że sztab Bidena mocno naciskał na Facebooka, by ten cenzurował Donalda Trumpa. Co ciekawe, CNN podkreśla, że Facebook nie stosował się do poleceń i nie walczył z "dezinformacją", zamiast wskazywać, że politycy próbują wpływać na media społecznościowe.