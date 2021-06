Upał w mieście i skutki betonozy. Oto jak wszyscy smażymy się na asfalcie

Znalezienie cienia w centum miast graniczy z cudem. Wycinkę drzew i budowę pustych placów nazywamy "rewitalizacją", której skutkiem jest letnie smażenie się na asfalcie. Z narodowej betonozy śmiejemy się w memach, ale też zaczynamy odczuwać jej skutki. To ostatni dzwonek, by pójść po rozum do głowy.