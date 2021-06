Dziennikarka Spidersweb błaga o wprowadzenie podatku katastralnego

I przy okazji chce wymuszać na ludziach na co mają wydawać ciężko zarobione pieniądze (cyt: Nie macie co zrobić z furą pieniędzy …? To idźcie na giełdę kupić sobie akcje). Pani jest „specjalistką od ekonomii” i za wzrost cen obwinia osoby prywatne (retail), kupujące sobie dodatkowe mieszkanie XD