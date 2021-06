Nie Czarnek, a Nycz. To Episkopat naciskał na rząd w sprawie religii w szkołach

„Będziemy chcieli zlikwidować to, co wiele lat temu zostało wprowadzone, czyli możliwość wyboru jednego z trzech wariantów: albo religia, albo etyka, albo nic. To »nic« stało się dość powszechne na przykład w dużych miastach” – to słowa Przemysława Czarnka z kwietnia 2021 r. W rozmowie z...