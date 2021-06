Europejscy przywódcy o węgierskiej krucjacie przeciw LGBT: "Unia to nie ZSRR"

Podczas zakończonego w piątek szczytu Unii Europejskiej padły mocne i jednoznaczne słowa pod adresem premiera Viktora Orbana."Tu chodzi o prawa podstawowe, prawo do inności. Bycie osobą homoseksualną to nie wybór, ale bycie nietolerancyjnym – to jest już wybór”.