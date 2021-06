KARKÓWKA z GRILLA - cygańska pieczeń, słowacki streeftood

Karkówka z grilla to chyba jedna z najpopularniejszych potraw grillowych w naszym kraju. Zresztą nie tylko w naszym bo dziś przygotowałem dla Was karkówkę z grilla w wersji Słowackiej. Mam nadzieję, że przepis na cygańską pieczeń (cigánska pečienka) Wam się spodoba i wypróbujecie go! Na...