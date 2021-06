Kościół przedstawił dane na temat wykorzystywania seksualnego małoletnich

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego: od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2020 wpłynęło do diecezji oraz zakonów męskich 368 zgłoszeń o wykorzystywaniu seksualnym małoletnich. Co ciekawe, wcześniejsze dane z 28 lat mówiły o 382 zgłoszeniach przypadków wykorzystywania seksualnego przez duchownych.