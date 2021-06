Afera mailowa. Morawiecki nie ma pieniędzy na dzietność

"Na rodziny wydajemy już kilkadziesiąt 1 000 000 000 – samo 500+ to 40,8 zasiłki macierzyńskie. Tyle samo na ulgę w PIT, do tego 300+ itd… Razem pewnie 70 000 000 000 albo więcej – i niestety nic to nie zmienia. Każdy z tych programów miał być game changerem" pisze Morawiecki