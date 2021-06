Jaki przeczytał w Daily Mail, że Czarnek musi chronić dzieci, by lewactwo...

nie zmieniało im płci. Patryk Jaki znalazł w Daily Mail spór o edukację seksualną dzieci i młodzieży trans i uznał to za dowód, że wykluczenie dostępu do szkół organizacji społecznych w Lex Czarnek jest uzasadnione, by bronić dzieci przed "propagandą LGBT".