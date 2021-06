Rząd szuka pieniędzy w kieszeniach ludzi którzy wyjechali z Polski.

Repatriacja kapitału - pod tą nazwą kryje się szereg propozycji rządu skierowanych do polskich emigrantów. Pakiet ulg podatkowych ma zachęcić ich do inwestowania swoich pieniędzy nad Wisłą. - Gdyby co dziesiąty wrócił, byłoby to wsparcie dla gospodarki - mówił wiceminister finansów Jan...