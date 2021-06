Mentzen o traktowaniu niezaszczepionych jak podludzi

Doszliśmy do momentu, w którym na poważnie padają propozycje, żeby niezaszczepieni podludzie: nosili opaski, mieli zakaz wstępu do zakładu pracy, siedzieli w areszcie domowym po powrocie spoza Schengen, mieli ograniczone prawo wstępu do kina, na koncerty, do hoteli.