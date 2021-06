"Zgwałciła mnie kobieta. Gdy o tym opowiadam, słyszę śmiech". Czy gwałt na...

– Gdy mówię o tym, co mi się przydarzyło, ludzie reagują śmiechem. Wielu moich znajomych twierdzi, że tamta dziewczyna mnie nie zgwałciła, bo przecież mi stanął. Chwilami sam nie jestem pewien, co tak naprawdę się wydarzyło. Czy to, że czuję się wykorzystany wbrew swojej woli, oznacza, że...