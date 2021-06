NIK szuka winnych katastrofy finansowej w Ostrołęce. Będą wnioski do prokuratury

"Jesteśmy w trakcie przygotowywania zawiadomień do prokuratury. Chodzi o art. 296 Kodeksu karnego, czyli niegospodarność" - Marian Banaś w TOK FM. Czy NIK zatrzyma się na prezesach spółek, czy sięgnie do polityków, którzy za wszelką cenę parli do budowy, która przyniosła ponad 1,3 mld zł strat?