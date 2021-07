Doradca Ratusza: "W Al. Jerozolimskich żadnego badania ruchu nie było...

...od razu zadecydowaliśmy, że będzie jeden pas" - to słowa Adriana Furgalskiego, doradcy ds. komunikacji w Warszawie. Ratusz warszawski planuje obecnie 3 pasmowy odcinek Alei Jerozolimskich zwęzić do jednego buspasu i jednego pasu dla samochodów, bez żadnej analizy jak wpłynie to na ruch i korki.