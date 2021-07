Amazon ma algorytm... do zwalniania pracowników. Teraz nikt nie zaskarży firmy

Algorytm może zwolnić pracowników ot tak, mimo najwyższej oceny pracy. Może on też zdecydować, czy nowy pracownik jest "godny przyjęcia" do firmy, czy nie. A wszystko to robi bezkarnie, bo kto zaskarży sztuczną inteligencję?