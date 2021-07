Matka dąży do operacji zmiany płci 9 latka.

Kolejna madka lewaczka, która chce mieć córkę, ale ma 2 chłopców. Bardzo ciekawe wideo na stronie, gdzie dziecko odpowiada, że jest dziewczynką, bo mama mu tak powiedziała, a on lubi dziewczynki. No i mama ubiera go w sukienki. Jak tak można? Może ktoś z lewicy mi wyjaśni?