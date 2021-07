Smartfony i komputery wykluczone z brytyjskiego "prawa do naprawy"!

Brytyjskie "right to repair" z dniem dzisiejszym wchodzi w życie. Jednak z prawa wykluczone są smartfony (sic!) i komputery. Lobbyści znają się na rzeczy. To miało być prawo które umożliwią konsumentom naprawę telefonów, np. wymianę baterii.