Na konferencji w KPRM wyciszono dziennikarzy zadających pytania o aferę mailową

"Co to ma znaczyć, że w KPRM wyłącza się dziennikarzy zadających pytania o aferę mailową? Czy to jest Kreml?" - pyta była dziennikarka. Chodzi o sytuację na konferencji Michała Dworczyka. Jak donosił dziennikarz Onetu Kamil Dziubka tych, którzy próbowali zadać pytania o aferę mailową, wyciszano.