Glapiński: "Inflacja jest przejściowa, nie ma przesłanek do zmian stóp"

"Inflacja jest podwyższona przez czynniki zewnętrzne i w dużej mierze przejściowe, więc nie ma przesłanek do zmiany stóp procentowych" - powiedział prezes NBP Adam Glapiński. "Brutalnie powiedziałbym tak, bogaci to mnie mniej obchodzą, bo to jest jednak niewielka część polskiego społeczeństwa".