Papież Franciszek nadal ignoruje prośby premiera Kanady

Franciszek do tej pory nie przeprosił za zbrodnie duchownych na dzieciach w Kanadzie, choć premier Trudeau prosił go o to już w 2017. W 2018 z Watykanu przyszło pismo – bez wyjaśnień – że papież nie przeprosi. Teraz, gdy odkrywane są groby przy szkołach, Trudeau ponawia prośbę.