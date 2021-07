Rydzyk o procesie z Watchdog: "To następny etap do zlikwidowania Radia Maryja"

"Watchdog jest opłacany m.in. przez Sorosa. Wystarczy zobaczyć, jak on działa. To jest wielki finansista, który ma ogromne wpływy na to, że w świecie jest tak, jak jest" - tak o procesie swojej fundacji z Watchdog Polska mówił w Radiu Maryja Tadeusz Rydzyk.