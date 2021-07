Palmiry: Niemcy beztrosko robili sobie zdjęcia podczas egzekucji

Nie wiadomo, który z Niemców zabrał ze sobą aparat fotograficzny do palmirskiego lasu. Może był to specjalnie wyznaczony do tego funkcjonariusz? Nie wiadomo, na czyje zlecenie robił te zdjęcia. Może trafiły potem na biurko gubernatora Fischera, może napawał się nimi nawet generalny gubernator Frank.