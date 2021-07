Donald Tusk wraca do polskiej polityki

To jest ten dzień. Na moją prośbę i zaproszenie Donald Tusk wraca do polskiej polityki. Obaj wiemy, jakie to wyzwanie. Czasem jak w sztafecie, trzeba przekazać pałeczkę. Dlatego dziś chcę przekazać stery Platformy Obywatelskiej - mówi Borys Budka