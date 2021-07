Mrówczy fanatyk

Cześć wszystkim:) być moooże niektórzy z Was kojarzą mnie z mirko z pod tagu #xerxesrzezbi lub #xerxesmrowki. Tych którzy mnie jeszcze nie kojarzą - zapraszam do obserwacji, komentowania i pytania :) mam lekkiego jobla więc każda rzeczowa dyskusja na temat m. in. mrówek jest dla mnie miłym...