Premier Kanady wzywa Kościół do wypłaty odszkodowań za masowe groby dzieci

Premier Kanady Justin Trudeau zaapelował do katolików w kraju, by upomnieli się do Kościoła, o reakcję na znalezienie zwłok dzieci ludności tubylczej. Szef rządu poinformował na konferencji prasowej, że "oczekuje od Kościoła przejęcia odpowiedzialności za swoją rolę".