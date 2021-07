Posłowie KO i Lewicy w Sejmie bez maseczek.. a wykluczony przez PiS tylko Braun!

Trwa Sejm RP, posłowie różnych partii co rusz przemawiają bez maseczek lub w ogóle bez nich przebywają na sali, ale jak to samo zrobił Braun to go... wykluczono z obrad xDDD Covidianie hipokrytami? Nie znałem. Pewnie wierzycie też, że tu naprawdę o maseczki chodzi, a nie zwykły pretekst do cenzury