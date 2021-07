Ustawa anty-TVN. Morawiecki o mediach, które "nie informują we właściwy sposób"

Media pełnią szczególną funkcję. Informują albo nie informują we właściwy sposób – mówił w czwartek Morawiecki, odnosząc się do wniesionego projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. - No niestety, ta funkcja mediów w czasach III RP wypełniana była bardzo jednostronnie – ocenił.