Bogdan Klich "lex TVN": Niezależne media są cierniem, który bardzo uwiera PiS

"To jest oczywiście fałszywe uzasadnienie. Prawdziwym uzasadnieniem jest to, że niezależne media są takim kolcem, takim cierniem, który bardzo uwiera obecną władzę we wszystkich jej niezgodnych z prawem działaniach, w łamaniu konstytucji, całym nepotyzmie, który reprezentuje" – Bogdan Klich...