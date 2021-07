Inflacja na Węgrzech najwyższa od 2012 roku

Inflacja na Węgrzech w czerwcu wyniosła 5,3 proc., co oznacza, że jest najwyższa od 2012 roku. Jest także wyższa od majowego wskaźnika. To niemiła niespodzianka, gdyż ekonomiści spodziewali się, że wzrost cen spowolni. Socjalizm, taki piękny. A my dzielnie idziemy w ich ślady.