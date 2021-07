Japonia może wystąpić w obronie Tajwanu

Wicepremier Japonii Taro Aso powiedział, że Japonia może zinterpretować chińską agresję przeciw Tajwanowi jako zagrożenie dla przetrwania Kraju Kwitnącej Wiśni. Oznacza to, że Tokio rezerwuje sobie prawo do interwencji zbrojnej w obronie tej wyspy i to w zgodzie z restrykcjami swojej...