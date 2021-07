Jerzy Wysocki: 2900 na rękę to klasa średnia? „Oto prawdziwy cel Patkowskiego”

Jeśli narzekasz na swój los, niskie zarobki, brak mieszkania, perspektyw zawodowych, to zamiast otwierać flaszkę w celu poprawienia nastroju, posłuchaj co ma do powiedzenia Piotr Patkowski, złote dziecko PiS, 29-letni wiceminister finansów, zwany też żartobliwie Harrym Potterem - felieton Wysockiego