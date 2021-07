RYSIO CZARNECKI - Cwaniak, kombinator, karierowicz, lawirant ?

Ryszard to modelowy przykład patologii polskiego życia publ.Całe życie spędził jako polityk.Pracą się nie pokalał.Za to partii zaliczył wiele:UPR, ZCHN, Wyborcza Akcja Katolicka, AWS,Samoobrona, PiS…Co tam robił? Załatwiał posady,miejsca na listach, kasę, kombinował z fakturami,aż złapali go za rękę