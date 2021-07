Kaczyński dostrzegł nepotyzm, który zbudował. Więc pacyfikuje media

Stan po Burzy. Jak to się stało, że po sześciu latach rządzenia Jarosław Kaczyński nagle dostrzegł nepotyzm we własnych szeregach? Przecież cały system PiS opiera się na nepotyzmie, dzięki któremu władza buduje lojalne struktury w państwie. Najlepszy przykład to Sylwia Sobolewska,...