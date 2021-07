Suski wzywa do demonstracji przed siedzibą TVN

Marek Suski wezwał czytelników "Gazety Polskiej" do zorganizowania demonstracji przed siedzibą TVN. Polityk nie ukrywał, że dzięki nowemu prawu partia rządząca zyska wpływ na to, co dzieje się "w telewizji wykupionej przez polskich biznesmenów".