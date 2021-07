Brakuje wody butelkowanej, ceny żywności ostro w górę. Wielka Brytania ma...

Nie ma komu dowozić towarów. Brakuje 100 tysięcy kierowców. Brytyjscy giganci apelują do rządu, by zaangażował do pomocy wojsko. Do tego inflacja na Wyspach osiągnęła, zdaniem Banku Anglii, niebezpieczny już poziom. To skutki Brexitu spotęgowanego pandemią COVID-19. Pracownicy, których...