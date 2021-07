Zmarnowany karny nie był najgorszym momentem finału. Później zaczęło się piekło

Federacja jest 'zbulwersowana', politycy 'zażenowani'. Finał Euro wyciągnął z Anglików to co najgorsze. Zaczęło się od bijatyk, skończyło na skandalicznych wpisach w mediach społecznościowych i rasistowskim obrażaniu piłkarzy: "Wracaj do Nigerii". "Wypier... z mojego kraju". "Twoja stara to małpa".