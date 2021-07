Eskorta policji do porodu z zagrożoną ciążą

Nagłe rozpoczęcie porodu z zagrożeniem dla dziecka. Wrocławscy policjanci stanęli na wysokości zadania. "Załoga policji (po zatrzymaniu klaksonem w trakcie jazdy) niezwłocznie podjęła eskortę do samego szpitala a nawet odprowadzili żonę do drzwi. Dzięki pomocy na czas dotarliśmy do...