Anglia znosi niemal wszystkie restrykcje. "Nie możemy wyeliminować tego wirusa"

"19 lipca Anglia przejdzie do ostatniego etapu wychodzenia z lockdownu. Oznacza to zniesienie niemal wszystkich restrykcji, ale rząd będzie zachęcał do noszenia maseczek i stosowania certyfikatów covidowych w niektórych sytuacjach" - potwierdził brytyjski minister zdrowia Sajid Javid.